Un sistema de rastreig del tabac per evitar el contraban

La Unió Europea posarà en marxa un sistema de seguiment i rastreig de productes del tabac produïts, comercialitzats o per a la venda a la UE --que hauran de ser comercialitzats amb un identificador únic i complir requisits de seguretat obligatoris-- per tallar la falsificació i contraban al sector. El sistema de seguiment i rastreig dels productes del tabac i els requisits de seguretat haurien d’estar en funcionament com a molt tard el 20 de maig del 2019 per a les cigarretes i el tabac per embolicar i com a molt tard el 20 de maig de 2024 per a tots els altres productes del tabac. Les autoritats europees s’escuden en que gran part dels diners que surten del contrabans serveixen per finançar el terrorisme islàmic, una justificació que està fent servir el Govern de França en la seva creuada contra les xarxes organitzades que operen a la zona frontera del Pas de la Casa, tot i que els diners que es deixen d’ingressar de la fiscalitat es la que té més pes.

La realitat és que la duresa de la posició francesa no és compartida per altres països, aliats a Europa, ja que la posició tan estricta que manté França contra el tabac fa que des del 2016 cap multinacional tabaquera tingui interessos dins del territori gal.

L’acord d’Andorra amb la República Francesa relatiu a la cooperació transfronterera en matèria policial i duanera, que va entrar en vigor ahir, suposa augmentar la coordinació i l’intercanvi d’informació entre els dos països, i l’activació de protocols concrets. Andorra s’ha compromès a intensificar la cooperació per combatre les màfies que actuen a la frontera amb França, tot i que les mesures que s’estan dissenyat per tenir controlat el tabac des del seu origen farà molt més difícil l’activitat del contraban, gairebé impossible si se segueixen escrupolosament les normes que dictamini la Unió Europea a partir de l’any que ve.