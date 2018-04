Quan el que importa són els ingressos finals

Tot i que s’ha vist gentada a l’eix comercial i cues als accessos i sortides, aquesta Setmana Santa ha estat més aviat fluixa. No ha estat cap sorpresa ja que les previsions ja apuntaven que no es fregaria el cent per cent d'ocupació, i és que el calendari no ha estat aquest cop propici com per atreure un volum més important de visitants a banda dels aficionats de l’esquí, que han aprofitat aquests dies per fer les darreres baixades. Les xifres registrades a Andorra demostren una situació molt similar a la d’altres destinacions a Espanya, on el balanç també ha estat moderat. Es podria afirmar que ha estat, turísticament parlant, una Pasqua acceptable tenint en compte que aquest any ha estat molt avançada a l’arrencar a finals de març i que les previsions meteorològiques en principi eren adverses. Andorra no és una destinació de sol i platja i ja se sap també que la Setmana Santa comporta un canvi de mentalitat i les estacions posen fi a la temporada d’esquí.

La Unió Hotelera (UH) calcula que almenys els establiments hotelers associats han assolit, en global, un 85% d’ocupació durant la Setmana Santa, una xifra que podria augmentar quan es contabilitzin les reserves d’última hora. Amb tot els hotelers estan satisfets perquè la lleugera disminució de la demanda s’ha vist compensada amb un increment de les tarifes, la qual cosa s’ha de valorar molt positivament si es té en compte que un dels grans objectius és aconseguir un turisme de major qualitat o, el que és el mateix, d’un poder adquisitiu més elevat.

Al final el que compta no són el nombre d’habitacions que s’han ocupat, sinó els diners que s’han ingressat a la caixa. Si les empreses guanyen el país se’n beneficia. El gran repte continua sent la desestacionalització.