Una lectura més realista de la liquidació dels comptes

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va presentar ahir en una roda de premsa la liquidació pressupostària de l’any passat la qual, segons les xifres del Govern, presenten per segon any consecutiu un superàvit de caixa de nou milions d’euros i per cinquè any consecutiu un superàvit de resultat de la gestió. Per Cinca, els resultats demostren que s’ha anat assolint l’objectiu d’arribar a l’equilibri pressupostari. No s’ha de treure merit a la gestió d’aquest Govern tenint en compte que el país havia arrossegat més de 15 anys de dèficits consecutius. El ministre va aprofitar l’ocasió per reiterar que l’economia va bé, malgrat que la liquidació pressupostària reflecteix una disminució de la recaptació dels impostos directes, de 82 milions del 2016 als 71 milions de l’any passat a causa que han caigut els ingressos del sistema financer, un factor preocupant per a un país on precisament el sistema financer és bàsic per a l’estabilitat i el benestar econòmic.

També s’ha de tenir en compte que hi ha obres necessàries com és el desviament de Sant Julià de Lòria que no es pot fer per falta de recursos. L’endeutament del Govern s’està reduint i no supera els límits que marca la llei, tot i que la xifra s’enfila als 912 milions d’euros, el que ve a representar uns 13.000 euros per habitant. Per tant les xifres també tenen la seva lectura menys encoratjadora, sobretot si es té en compte que el cent per cents dels dividends d’Andorra Telecom i el 30% dels de FEDA van a engreixar la caixa del Govern, unes partides gens menyspreables que les dues companyies podrien destinar per millores del servei o per a inversions destinades als seus sectors. No es tracta de devaluar la gestió de l’executiu taronja però sí de precisar alguns punts passats pel tint de l’eufòria.