Nou impuls a la Cambra de Comerç

La Cambra de Comerç va presentar ahir la nova junta que presidirà Miquel Armengol. El líder afronta la nova etapa amb l’objectiu principal d’avançar cap a l’e-commerce i amb la certesa que l’acord d’associació amb Europa és un gran repte pel país. En aquest sentit, la nova junta treballarà amb la lliure circulació de mercaderies, que entén que és una oportunitat per l’economia del país. Tal com va indicar Armengol, amb l’acord d’associació també s’hauran d’encarar situacions complicades així com prendre decisions per tal d’aconseguir la diversificació econòmica de la qual tantes vegades hem sentit a parlar. La vida del tabac, si més no com la coneixem ara, té data de caducitat i Armengol va reconèixer ahir que «no serà gens fàcil» trobar una alternativa al sector.



El nou mandat promet noves idees, ja que el recent president de la Cambra ja va avançar ahir que un dels problemes que podria ajudar en l’obertura del país «enclavat al mig dels Pirineus» seria construir un aeroport. Segons Armengol, el turisme de luxe no visita Andorra perquè l’aeroport més proper amb vols regulars està a 300 quilòmetres. Una petició que de ben segur que també trobarà retractors, com ja ha passat amb el projecte de l’heliport que allà on s’ha volgut construir s’ha format ràpidament un col·lectiu de veïns que s’hi ha oposat.



Sigui com sigui, Armengol té clar que l’economia del país necessita un canvi i que cal deixar enrere la idea de l’Andorra de compres per fer venir el turisme a buscar una experiència diferent i per això cal també facilitar el trajecte fins al Principat. En aquest mateix sentit, el nou mandat també estarà marcat per més formació per tal de garantir un tracte excel·lent als visitants.