Corregir els punts negres de les carreteres

L’objectiu d’arribar a la sinistralitat zero a les carreteres és, sense dubte, una bona fita. Cal ser conscients, però, de la dificultat d’aconseguir-la, especialment en el cas de les motos. En aquest sentit, l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) alerta que en els últims quatre mesos s’han produït quatre accidents mortals a les carreteres de persones que viatjaven amb moto, tres de les quals al país i una a fora. Per aquest motiu, l’ACA vol posar el focus d’atenció aquest any en la seguretat dels motoristes en el marc del pla de seguretat viària aprovat per l’assemblea de socis el passat 15 de març.



Els cursos, la formació i la informació són, evidentment, essencials perquè els conductors siguin conscients dels perills de la carretera i de la responsabilitat que tenen no només a nivell personal sinó també envers els altres. Cal tenir present que molts accidents es deuen a males pràctiques senzilles de solucionar com és el fet de no posar els intermitents a les rotondes o els canvis de carril perillosos.



Només, però, amb aquestes mesures serà complicat complir l’objectiu de víctimes zero. En aquesta línia, el secretari de l’entitat, Antoni Sasplugas, va destacar que cal fer entendre a tots els conductors que cal respectar els límits de velocitat, ja que anar massa ràpid juntament amb les distraccions al volant són les causes principals dels accidents.



No tota la responsabilitat recau, però, sobre els conductors. També cal tenir present que l’ACA va assenyalar al 2015 fins a 25 punts negres que acumulaven la major part dels accidents del Principat. Cal fer un balanç dels llocs clau que s’han corregit i posar especial atenció als que encara falten per revisar. L’administració ha de resoldre aquests punts conflictius si es vol aconseguir deixar de sumar víctimes a les carreteres.