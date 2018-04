La CASS, les pensions i les baixes

Any rere any les baixes pensions protagonitzen, per desgràcia, titulars a la premsa. Les dades del 2017 de la CASS tornen a evidenciar que la gran majoria de les pensions són inferiors als 1.000 euros, la qual cosa dificulta que la gent gran tingui una vida digna si es té en compte el nivell econòmic actual. Clar que és impossible entendre i trobar solució a aquesta problemàtica sense encarar la reforma estructural sanitària de la qual fa tant de temps que sentim a parlar però que ningú s’acaba d’atrevir a encarar amb contundència.



Les darreres xifres també mostren una lleugera millora sobre la taxa de dependència. Actualment, és de 3,87, el que significa que per cada jubilat hi ha menys de quatre treballadors en actiu. És necessari que aquesta dada sigui com més elevada millor per garantir el sistema de pensions. La petita millora es deu a l’augment d’assalariats dels darrers mesos sense ser aquesta, però la solució, ja que els nous treballadors es convertiran en un futur en nous pensionistes, el que farà incrementar encara més la despesa per jubilació.



Per molt que ens afecti i que els partits polítics no es vulguin mullar, doncs, és necessari encarar el debat sobre les possibles reformes que la CASS no para de repetir. Ara bé, a part dels esforços que haurem de fer tots –les reformes passaran necessàriament per perdre drets i pagar més–, és important també modificar aquells aspectes del sistema que no funcionen adequadament. En part, aquest és l’objectiu de l’esperada reforma sanitària que a través de la història clínica compartida i el metge de referència vol evitar duplicitats innecessàries i així estalviar diners. Caldrà, però, fer també una reflexió sobre el sistema de baixes, ja que la pròpia CASS ha detectat que hi ha persones que fan passar incapacitats per malaltia com a baixes laborals.