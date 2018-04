Les incompatibilitats dels professors eventuals

La Llei d’Educació posa sobre la taula la modificació d’alguns articles responent a les demandes del sindicat. Entre totes destaca la possibilitat dels docents de prejubilar-se. La proposta manca encara d’una edat concreta per retirar-se a l’espera que els informes demanats aclareixin si l’opció és econòmicament viable. El Govern també ha cedit de forma parcial en la demanda d’incloure les vacances dins de la llei. Així, finalment els descansos durant el curs escolar no es contemplaran per llei però sí que estaran fixades al text legislatiu les vacances d’estiu.

Un dels punts que genera més neguit entre els professionals, però, segueix sense una resposta clara i contundent. Els eventuals de llarga durada –sense especificar què s’entén per curta i llarga durada– hauran de treballar exclusivament per la docència, tot i no tenir garantit en un futur la seva plaça laboral. El neguit entre els professionals del sector és notori no només per la inestabilitat que suposa no saber si el curs que ve tindràs plaça, sinó també pel gran nombre de persones que es troben en aquesta situació.



L’Executiu ha assegurat que vol que la Llei d’Educació sigui més «laxa» que la Llei de la Funció Pública en aquest aspecte i ja va avançar ahir que en el cas dels interins que optin a cobrir llocs de feina per pocs dies o setmanes no se’ls exigirà la dedicació exclusiva. La línia vermella que ha de marcar en quins casos s’és permissiu i en quins no, però, encara no està dibuixada, el que segueix deixant en incertesa el gran nombre de professionals del sector que té aquest tipus de contracte. Així, el ministeri dona una resposta aparentment positiva a una reclamació del sindicat i del cos docent en general però que realment no contesta a la seva petició: eliminar la incompatibilitat laboral per a tots els professors eventuals.