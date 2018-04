Creixement dels visitants sense caure en l’eufòria

El Ministeri de Turisme ja està treballant en la campanya d’estiu amb l’esperança de tornar a superar el milió de visitants. Fins al dia d’avui l’evolució de les xifres de visitants ha estat molt positiva amb creixements importants, per la qual cosa des del ministeri es vol imposar una dosi de moderació i es treballa amb una previsió del 2,3% d’augment, arribant així a la xifra dels 1.000.043 visitants.

En la mateixa línia l’Organització Mundial de Turisme (OMT), després de registrar els resultats més alts en set anys a nivell mundial, preveu una moderació del creixement del turisme internacional, que passaria del 7% el 2017 a un 4% aquest any. L’organització situa aquest any el creixement del turisme a Europa entre el 3,5% i el 4,5%, després que el 2017 es disparés al 8%, precisament per l’augment del 13% de visitants a l’Europa Mediterrània, amb Espanya com a mercat líder. Que el mercat internacional creixi és un signe positiu que denota que l’economia segueix el camí de la recuperació i, per tant, Andorra també ha de sortir beneficiada. Deia en aquestes pàgines el nou president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, que ara la gent ve de turisme i de passada fa compres. Els hàbits han canviat i els objectius no han de ser els mateixos. Els responsables de Turisme volen incidir més en allargar l’estada que en la quantitat de visitants, una fita molt interessant perquè el turista que passa més nits a Andorra disposa d’un pressupost més elevat i una major atracció per gaudir de les activitats que hi pot trobar.

Els mesos d’estiu no són comparables a la temporada alta però han deixat de ser aquell període tan dolent gràcies a grans esdeveniments que aconsegueixen alimentar les xifres d’ocupació. La gent ve a fer turisme, i aquesta és la clau de la diversificació.