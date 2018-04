El trasllat d’RTVA, un cost que en poc temps es recupera

Un dels compromisos electorals de DA era el trasllat de les instal·lacions d’RTVA a Encamp, concretament a Radio Andorra, una intenció que va rebre l’aplaudiment de totes les forces polítiques de la parròquia. De fet, aquest trasllat ha estat sempre en el llistat de propostes de l’Executiu, encara que dona la sensació que no hi ha massa voluntat en fer-lo realitat.

El 2007 l’aleshores director de la ràdio i televisió públiques, Gualbert Osorio, va presentar al Govern Pintat un avantprojecte que preveia el trasllat d’RTVA a l’edifici històric de Radio Andorra. La previsió el 2007 era que la inversió tècnica s’amortitzés en cinc anys, i l’obra civil, en deu. És a dir, que la inversió ja estaria amortitzada de sobres i no es continuaria alimentant les butxaques d’un privat que té la propietat de l’edifici que alberga les instal·lacions actuals a la Baixada del Molí.

El març de l’any passat el Consell General va instar el Govern a dur a terme durant el mateix any els estudis per avaluar els costos i la logística necessaris per a aquesta ubicació. Aquestes instal·lacions, però, han de ser compatibles, segons el mateix redactat, amb un espai per a la preservació de la memòria històrica. La resposta al Consell General porta un considerable retard que denota que la situació actual ja li està bé al Govern malgrat que, amb la calculadora a la mà, en els propers 25 anys quedaria amortitzat el cost del trasllat, és a dir, el temps que moltes famílies del país dediquen a pagar una hipoteca, encara que en aquest cas el lloguer es paga amb diners de tots els ciutadans.

La mudança costaria uns quatre milions d’euros, una xifra que no pot ser qualificada de desorbitada tenint en compte l’estalvi futur. Es tracta d’una decisió política que, pel que sembla, pot trigar bastant en arribar.