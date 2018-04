Quan el que s’ha de destacar són les capacitats

Conceptes com paralític o minusvàlid estan quasi en desús i han estat substituïts per paraules més correctes que no incideixen en les incapacitats ni permeten un ús pejoratiu. De fet les paraules agafen una connotació negativa per l’ús que s’hi fa de forma col·lectiva quan s’utilitzen per fer mal o per degradar una persona. No és fàcil canviar hàbits ni arraconar costums però poc a poc la societat s’hi va civilitzant i agafa consciencia que un ús respectuós del llenguatge pren gran importància per no ferir sensibilitats i ajudar a persones que pateixen algun tipus de discapacitat. En la mateixa línia el nou reglament de la Comissió nacional de valoració (Conava) vetllarà perquè es tinguin més en compte les capacitats de les persones que no pas les discapacitats, segons va explicar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, després de la reunió anual del Consell nacional de la discapacitat (Conadis). Per això el ministre es va mostrar satisfet perquè s’han suprimit tots els contractes que es definien de «baix rendiment» i a més en breu hi haurà ja vint contractacions en el marc de la xarxa d’empreses inclusives. Deixar en el record els contractes de baix rendiment és un pas important per deixar de fer una diferenciació que incidia precisament en les discapacitats i en la diferenciació respecte al que es pot considerar un contracte normal. La secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, afirmava en una entrevista que és una lliçó de vida tenir en una empresa una persona a qui li costen les coses més que als altres, que lluita contínuament. Realment és així, cal promoure aquesta visió, mostrar que hi ha persones que cada dia exhibeixen les seves capacitats per fer bé una feina, i ho fan des del silenci i amb total humilitat.