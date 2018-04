L’estratègia del silenci al Cómu de Sant Julià de Lòria

El Comú de Sant Julià de Lòria ha posat en marxa un nou canal de participació ciutadana. Es tracta d’un lloc web (www.santjulia.ad) que neix amb l’objectiu de conèixer l’opinió dels veïns de la parròquia sobre temes d’interès.

El nou canal de comunicació té format d’enquesta i permet donar veu al poble i copsar l’estat de la parròquia a través de l’opinió dels seus ciutadans, informa la corporació. Amb aquesta campanya d’escolta activa el comú vol facilitar als lauredians el plantejament de propostes i iniciatives, però també vehicular queixes i conèixer l’opinió de la població per tal que cada conselleria i l’equip comunal en el seu conjunt puguin desenvolupar millor la seva tasca de gestió al capdavant del consistori. La iniciativa s’ha d’acollir amb satisfacció encara que suposa una contradicció amb la política informativa que està fent la corporació laurediana, precisament la que té l’equip de comunicació més gran de tots els comuns.

Amb el canvi de color polític molta gent havia dipositat la seva confiança en els nous gestors, pensant ingenuament que l’hermetisme de l’època d’Unió Laurediana passava a millor vida. No ha estat així, de manera que minoria al comú i moviments ciutadans es queixen de la falta d’informació. Tampoc els mitjans de comunicació troben resposta a cap de les demandes que es fan arribar al Comú de Sant Julià, actitud que genera una sensació de secretisme a tot el que envolta la parròquia.

Es pot entendre la situació incomoda que pateix el cònsol, conscient d’una campanya de desprestigi contra la seva figura i una oposició política des de tots els àmbits, també dels que van ser aliats per desbancar UL. L’estratègia del silenci mai funciona i acaba sempre tenint l’efecte contrari del que es pretén aconseguir.