La guerra contra la Llei de la Funció Pública

Lluny de quedar solucionat i en segon terme, la nova Llei de la Funció Pública segueix generant malestar i protestes dels representants sindicals. Després que ahir el Govern entrés a tràmit parlamentari el nou text legislatiu sense les modificacions que els treballadors demanen, els sindicats van anunciar noves accions, aquest cop per via judicial. Els representats dels treballadors públics recorreran a la justícia en contra de Sindicatura per acceptar a tràmit una llei que compta amb els actes del consell de la policia i de justícia però no amb els informes d’aquests dos cossos.



Els sindicats segueixen en peu de guerra i asseguren que disposen de diverses sentències que avalen la seva posició. A l’espera de com avança tot plegat i tenint en compte que liberals i socialdemòcrates ja han avançat que presentaran una esmena a la totalitat amb l’objectiu de crear un debat a la cambra, es preveu que el final de legislatura de DA sigui mogut. De moment, el primer termini per presentar esmenes a la proposta legislativa finalitza l’11 de maig, una data que es podrà prorrogar si els grups ho demanen, de manera que l’aprovació de la llei es pot allargar.



La llei de la Funció Pública va entrar ahir a tràmit juntament amb la de transferències als comuns, després de la sentència del Tribunal Constitucional que considerava que alguns punts no respectaven la Carta Magna. En aquest segon cas, el Govern comptarà, al menys, amb el suport dels consellers d’UL i independents de la Massana, el que li permetrà aprovar-la. Caldrà veure, però, si també donaran suport a la llei dels funcionaris, ja que la resta de l’oposició ja s’hi ha mostrat en contra. Dues lleis de pes, doncs, que poden ser aprovades només per la força de la majoria, sense haver aconseguit un ampli consens, el que podria tornar-les a posar, una vegada més, en els propers programes electorals.