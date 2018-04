Les restriccions de les mobilitzacions

El Govern va informar ahir que les mobilitzacions que tallin carreteres quedaran prohibides amb l’objectiu d’impedir que es vulneri el dret a la llibertat de circulació de persones i béns. Segons l’Executiu, aquest dret preval sobre el de reunió i manifestació. La nova llei encara va més enllà i apunta que en cas que els manifestants optessin per tallar una via pública tot i que no estigui permès, Interior podria ordenar la seva suspensió o dissolució.



Malgrat que el ministre Espot va indicar que caldrà analitzar cada cas per separat, no deixa de sorprendre que es reguli en quins llocs es poden dur a terme manifestacions, abans de posar sobre la taula la regulació del dret a vaga, especialment després dels episodis que es van viure fa unes setmanes amb les mobilitzacions dels funcionaris. Per posar un exemple pràctic, les manifestacions que van fer els empleats el mes passat a la duana hispanoandorrana serien il·legals amb l’aplicació de la nova norma.



Aquest no és l’únic aspecte que fa recordar els dies de vaga dels treballadors públics. Després de les discussions viscudes pels dies d’antel·lació en què els sindicats havien d’avisar de les aturades laborals que finalment es va acordar en 48 hores, el nou text legislatiu proposa ara una convocatòria d’entre vuit i 45 dies hàbils abans de l’acte.



Queda clar, doncs, que en el moment en què el projecte de llei quedi aprovat amb la majoria demòcrata els sindicats –o tothom que així ho convingui– tindrà més dificultats –o si més no, més punts a tenir en compte– abans de convocar una mobilització. Un fet que es podria produir ben aviat tenint en compte que amb la llei de la Funció Pública no s’ha arribat finalment a cap acord amb els representants dels treballadors públics i que no descarten noves mobilitzacions.