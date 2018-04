La diferència de preu que alimenta el contraban de tabac

Es por fer una lectura més o menys optimista, però en aquests moments el tabac forma part de l’agenda en la negociació amb Europea i és un dels punts de major preocupació a París. Si reculem la mirada una dècada enrera no hi ha cap dubte que s’ha avançat molt i que s’està actuant contra el contraban, encara que circumstàncies concretes fan que sigui molt difícil acabar del tot amb aquesta activitat mentre reporti importants beneficis, bàsicament per la diferència de preus que hi ha entre els diferents països.

El preu del tabac a França és el doble que a Espanya, fet que ha provocat que les principals xarxes de contraban de tabac hagin traslladat el seu focus d’acció a la frontera del Pas de la Casa. Veïns i turistes de la localitat encampadana han observat atònits com sovint els contrabandistes actuaven a la llum del dia, una estampa que ha deixat de veure’s a causa de la pressió policial. El país on més cigarretes il·legals es consumeixen és França, on gairebé una de cada 10 procedeix del contraban. Altres països del nostre entorn –la majoria amb preus més elevats– com el Regne Unit, Alemanya o Itàlia també tenen un índex important de contraban. El preu més baix de la Unió Europea ho té Bulgària amb dos euros i mig per paquet. El més alt, per contra, ho té Irlanda, amb 10,42 euros per paquet. Les polítiques fiscals de cada govern o el compromís amb la salut dels seus ciutadans creen diferències importants que fomenten el contraban entre països.

Encara que no agradi, sembla prou evident que París i Brussel·les aposten per l’increment del preu com a eina per frenar la venda il·legal. Les dades més recents demostren que les operacions policials van més encaminades a combatre el contraban no tant a la frontera si no en el seu origen.