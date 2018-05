Tornem a aquell país que estava sempre amb obres

Andorra sembla de nou aquell país de fa una dècada, que estava permanentment en obres amb una ciutadania empipada constantment per les molèsties que ocasionaven els treballs públics. Una gestió més responsable per part de les administracions i una retallada de la inversió a causa de la crisi econòmica van comportar una aparent normalitat a la via pública.

Actualment, però, hi podem trobar diferents actuacions a les avingudes Carlemany i Meritxell, Santa Coloma, avinguda Tarragona i altres indrets que s’hi afegeixen de forma puntual. En definitiva, una suma d’obres públiques que tornen a portar a la ment la imatge d’un país en obres.

Pel que fa a la capital, la cònsol Conxita Marsol ha pres una decisió arriscada i innovadora, com és fer alhora totes les fases previstes en la remodelació de l’avinguda Meritxell. De moment l’estalvi no es tan gran com s’havia anunciat mentre que les molèsties sí que confirmen els auguris d’abans de les obres.

Per sort no hi ha una incidència directa en el nombre de visitants més enllà del grau de satisfacció que es pot endur el turista. Qui més pateix les obres són els veïns i els comerciants. Aquests últims manifesten que han patit una davallada en les vendes mentre que els veïns han de carregar-se de paciència –com demana el Comú d’Andorra la Vella– per suportar el soroll de les màquines i les dificultats de mobilitat, a banda d’incidències que afecten als subministraments.

El Govern ha de respondre avui al liberal Ferran Costa, que pregunta pels protocols en cas que hi hagi una urgència a l’avinguda i hagin d’accedir bombers o equips sanitaris. Cal esperar que no es produeixi cap ensurt però és obligat que s’hagin previst actuacions en cas de necessitat.