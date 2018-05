L’economia creix sense agafar un bon ritme

La Cambra de Comerç va frenar ahir l’eufòria sobre el creixement econòmic i, si bé va admetre que l’evolució és positiva, va remarcar que la millora és molt moderada. Tanmateix, que un sector com la construcció comenci a tenir la necessitat de mà d’obra és un aspecte remarcable que permet pensar que ara va de debò, no com aquells brots verds de fa una dècada que aviat es van pansir.

Segons les enquestes de conjuntura de la Cambra de Comerç del segon semestre del 2017 que van ser exposades ahir, l’economia carbura a bon ritme, tret del comerç minorista que ha tingut una caiguda de la facturació del 0,8% de mitjana, una xifra negativa que contrasta amb el creixement de turistes i, per tant, de potencials consumidors. La indústria, la construcció i sobretot l’hoteleria presenten xifres positives.

Una altra dada a tenir en compte és que el primer trimestre de l’any s’ha tancat amb un total de 206 sol·licituds d’inversió estrangera, per un valor de 65,5 milions d’euros, de les qual nou han estat denegades, segons va detallar ahir al Consell General el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, que va destacar que algunes són importants operacions immobiliàries .

Malgrat l’optimisme que es vol transmetre la millora no ha arribat encara a les capes més baixes de la població, un fet que és obligatori per activar el ritme del creixement.

Capítol a banda mereix el comerç. Andorra té un atractiu eix comercial que es disputen les principals marques, però els resultats del sector són decebedors. S’imposa una reflexió molt profunda sobre els motius, i aquesta ha de tenir una bona dosis d’autocrítica per acotar perquè a vegades la gent prefereix comprar fora..