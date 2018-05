Una unitat de radioteràpia al país

La futura unitat de radioteràpia ja té ubicació. Segons va anunciar ahir el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, es construirà un edifici al costat de l’hospital –al pàrquing que queda entre el centre sanitari i el túnel–. Una ubicació que permetrà «una comunicació directa» i a més té altres facilitats com el fet que el terreny és propietat del Govern i la muntanya podrà fer d’aïllament de la radiació, el que segons el ministre reduirà el cost de construcció. Falta encara per determinar si el model de gestió serà públic o mixt amb la participació de privats, malgrat que Álvarez va deixar clar que el SAAS hi tindrà una participació directa.



Sigui com sigui, és una bona notícia saber que el país comptarà a mig termini amb una unitat de radioteràpia que permeti que els malalts de càncer no s’hagin de desplaçar fins a Barcelona o Tolosa a fer tractaments que sovint debiliten el pacient. Així mateix, permetrà que els familiars també puguin estar més aprop dels malalts sense la necessitat de demanar festa a la feina, per exemple, tal com demanaven des de l’associació contra el càncer, Assandca.



És cert que serà una inversió important econòmicament parlant per el país i que la base poblacional per tenir una maquinària d’aquestes característiques queda lluny de la xifra del país –al voltant dels 150.000 habitants–. Però també és cert que per als malalts de càncer és molt dur fer els viatges que han de fer ara en ple tractament i que mereixen poder ser tractats a casa.



El projecte encara trigarà en ser una realitat, ja que és obvi que per aquesta legislatura ja no hi ha temps material perquè s’hagi construït. Això, però, no ha de ser un sinònim de dificultat, ja que sigui del color que sigui el proper Govern haurà de tenir la responsabilitat de seguir tirant endavant la iniciativa.