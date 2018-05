L’enduriment de les infraccions de trànsit

Les sancions imposades per la Policia s’han duplicat en sis anys, especialment per l’enduriment de la persecució de les infracció de trànsit. L’any passat les multes posades van arribar a les 14.818, segons dades facilitades pel cos d’ordre. Malgrat que el director de la Policia va deixar clar que les campanyes de circulació són una de les línies mestres de la direcció i que estan donant resultats, l’augment del casos, especialment a la carretera, demostra que encara queda molta feina per fer a nivell de conscienciació.

L’adquisició del radar pistola, així com la instal·lació de més dispositius fixes ha propiciat l’increment de les sancions que, per si soles, no tenen cap valor, més enllà de l’econòmic. Un punt que creixerà encara més amb la nova Llei de la Seguretat Pública recentment presentada pel ministre Espot. S’entén, però, que els radars no han estat col·locats amb aquesta finalitat i que, per tant, el que interessa és reduir les multes a causa d’una millor conducció. Una opinió que comparteixen des del cos, ja que recorden que «la prevenció també és una prioritat perquè no serveix de res sancionar si la persona no fa seu el missatge».

Cal seguir insistint des de totes les vies possibles per aconseguir l’afecte que des de fa ben poc es comença a notar amb el cinturó de seguretat. En set anys, les multes per anar sense cinturó s’han reduït un 73%, una xifra que cal celebrar.

De moment, però, les estadístiques segueixen a l’alça en el cas de les infraccions per conduir sota els efectes de l’alcohol. És cert que el seu creixement és cada cop més moderat, però encara hi ha massa ciutadans que no són conscients dels perills de l’alcohol a la carretera. Cal, doncs, seguir insistint en qüestions com la beguda o l’excés de velocitat per evitar finals tràgics que a tots ens semblen molt lluny fins que ens toquen d’aprop.