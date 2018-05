Refugiats que arriben amb el desig d’un camí de retorn

El Govern i la comunitat de Sant Egidi han signat el protocol d’entesa que permet obrir un corredor humanitari fins a Andorra per acollir persones refugiades de la guerra de Síria que ara viuen al Líban.

Líban, Jordània i Turquia han estat els principals països que han rebut les onades de refugiats. El 2013 l’èxode de sirians a diferents parts del món es va incrementar. Les condicions de vida al país es van deteriorar de forma dràstica i milions de persones van ser desplaçades de casa només dins de territori sirià. Es creu que un total de 11 milions de sirians, la meitat de la població, han hagut d’abandonar casa seva.

Segons xifres de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) la guerra ha provocat que emigrin més de cinc milions de persones, un dels majors èxodes en la història recent. Es tracta d’una drama humanitari sense precedents davant el qual els governs intenten passar desapercebuts i, també s’ha de dir, amb una ciutadania als països del primer món gens reivindicativa i menys solidària.

Andorra forma part dels països que tenen un compromís. Al setembre arribaran 20 refugiats que s’adaptaran a la Llei de protecció temporal i transitòria de la qual depèn el protocol signat ahir, de manera que totes les persones que arribin al país tindran al seu costat un representant personal que les acompanyarà i els donarà suport en la tasca d’integració. Cert que arriben tard, que ha passat massa temps des que es va adquirir el compromís, però finalment es complirà mentre altres països amb moltes més possibilitats continuen donant consells sense fer un mínim gest per ajudar a aquestes persones. L’Executiu desitja que puguin integrar-se com ho han fet molts residents, tot i que per a aquestes famílies la solució final idònia és el camí de retorn a un país sense guerra.