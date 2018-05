Menys aldarulls al Pas de la Casa

Els aldarulls al Pas de la Casa són un problema conegut des de fa temps. Alertats per les queixes dels veïns i comerciants, la Policia i el Govern van activar la taula transversal per a la millora de l’oci nocturn a la localitat encampadana amb l’objectiu de posar solució al rebombori causat pels turistes. Un any després de la seva creació i de la implementació de mesures com ara augmentar la presència de les patrulles policials o incorporar un controlador del touroperador, el balanç és positiu.



Malgrat que els veïns constaten que encara queda feina per fer, afirmen que les mesures han reduït les baralles que es produïen fora de les discoteques o els escàndols provocats per joves, sovint sota els efectes de l’alcohol. Precisament en aquest aspecte, els veïns del Pas també valoren positivament el fet de deixar de servir alcohol una hora abans del tancament de les discoteques, ja que constaten que restringir la beguda ha ajudat a reduir les baralles.



Ara, el problema se centra, sobretot, en els apartaments. Segons constaten des de la localitat, els aldarulls a la via pública s’estan controlant però el focus ara s’ha situat a les festes privades. Per tal d’erradicar també aquest fenomen, demanen més control per part del responsable del touroperador. Vist l’èxit de les altres mesures, el Govern i la resta de responsables que avui assisteixen a una nova trobada de la taula transversal hauran d’apuntar també aquesta possibilitat.



La reunió convocada ha de servir per fer balanç de la temporada, que tot apunta que serà positiu, però cal seguir actuant per intentar revifar la localitat i que perdi l’estatus de punt conflictiu o de diversió incondicional per als joves turistes. Cal seguir treballant per trobar l’equilibri entre la diversió del turisme i el benestar dels veïns del Pas.