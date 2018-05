Aposta per una avinguda del segle XXI

La remodelació del principal eix comercial del país va més enllà d’un simple embelliment. Els mandataris comunals volen aprofitar els treballs per convertir Meritxell «en una avinguda del segle XXI». Amb aquestes paraules va definir la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, els accessoris que volen apropar la parròquia a una Smart City. Entre les novetats hi ha la instal·lació de comptadors de vianants que han de permetre regular els semàfors segons l’afluència de gent o el fet que s’instal·lin diverses càmeres de videovigilància al llarg de l’avinguda. Però no s’acaba aquí. Marsol aposta també per sensors de contaminació atmosfèrica, de temperatura, un equip de megafonia i un fil musical, a més del control de la il·luminació amb un sistema «que permet fins i tot interactuar la música amb la llum». Tot plegat ha de contribuir a gaudir d’una avinguda «més segura i moderna». I també amb aquest objectiu, el comú segueix treballant per trobar un sistema per evitar atacs terroristes.



Segons la cònsol, a més, les obres s’estan duent a terme sobre els terminis previstos i sense incidències greus, més enllà de les afectacions que hi va haver amb l’aigua. Per tot, agraeix la paciència i la comprensió dels veïns i comerciants. Seran, precisament, aquests darrers els que hauran d’avaluar finalment quina repercussió té tot plegat en el seu dia a dia. El comerç al detall és, de fet, el sector que a més li està costant sortir de la crisi econòmica. Dins del sector, les obres han generat diverses opinions: des de la resignació, a l’acceptació i passant també pel rebuig. En la majoria de casos, però, confien en què l’embelliment ajudi a incentivar els turistes a comprar. Un cop acabades les obres caldrà, doncs, avaluar si l’embelliment i els ginys tecnològics implementats fan més còmode la compra, que al cap i a la fi, és el principal objectiu de l’eix.