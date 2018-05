De pactes electorals de futur i de ferides del passat

L’ambient electoral ja plana. No només per la convocatòria de nombroses places per a funcionaris, o perquè s’està reculant en la decisió d’aprovar algunes lleis que poden ser un llast electoralment parlant, sinó perquè ja es comença a parlar sense embuts de possibles pactes preelectorals que facilitin una majoria al Consell General.

I és que malgrat que la data de les eleccions encara és una incògnita –està en mans del cap de Govern– els partits polítics i el mateix Govern estan treballant des d’una perspectiva electoral. Mentre que Toni Martí reconeix en veu alta que hi ha converses amb els independents de Sant Julià de Lòria i de la Massana de cara a futurs suports al Consell General, Liberals d’Andorra està immers en negociacions per configurar una aliança que asseguri uns triomfs a les parròquies sense els quals no serà possible aconseguir una majoria parlamentària per governar durant la propera legislatura.

Encara que ningú vol reconèixer que es pot reeditar un front de tots contra DA com van fer els demòcrates amb el Govern de Bartumeu, és clar que l’objectiu principal és desallotjar DA. La posició del PS, que es va enganxar més tard a la proposta de llistes transversals a les parròquies que va fer SDP, té tots els números de deixar fora els progressistes, que són els promotors d’una iniciativa de candidatures conjuntes a les parròquies. Moltes són les veus que critiquen un pacte que pot semblar anti-natura per les diferències programàtiques que separen els liberals de l’esquerra parlamentària, però vist el puzle polític actual no hi ha massa combinacions possibles. Tanmateix, la ferida en l’esquerra continua oberta i el PS està disposat a fer servir el seu pes per vetar SDP i obligar L’A a girar l’esquena amb qui fins ara mantenia converses per tancar aquest mateix pacte.