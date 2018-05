La llei que feia falta per protegir la natura

Encara que sembli estrany, fins avui Andorra no està dotada d’una llei que protegeixi la natura. És cert que la legislació contempla diversos supòsits de protecció del medi ambient però sense una llei marc que faci de paraigües de tot allò que afecta el nostra patrimoni natural.

En aquest sentit, el Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. El text, presentat per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, es convertirà en la primera norma legal de protecció del medi natural, la biodiversitat i el paisatge.

La ministra ha destacat el gran pas que suposarà comptar amb una llei de defensa de la natura, que mai fins ara s’havia desenvolupat a Andorra. El text desenvolupa l’article 31 de la Constitució i respon a les obligacions internacionals assumides per Andorra, alhora que s’adequa a les competències dels comuns. Ara toca posar-se les piles, defensar la natura de les agressions constants que pateix i tenir molt clar que amb la bandera del progrés no es justifica tot, i molt menys res que perjudiqui el medi perquè s’estaria hipotecant el progrés de les generacions futures d’aquest país.

Andorra necessitava aquesta legislació que ha de defensar els interessos col·lectius i discriminar els particulars encara que això comporti sacrificis individuals.

Un paper destacat serà per a les diferents administracions que hauran de vetllar pel compliment de la llei, i que obligarà els comuns a tenir plans de gestió de la massa forestal i mapes d’usos dels camins i senders per controlar l’accés rodat als espais naturals. Ara només cal esperar que se sigui molt estricte en el compliment de la llei i que no surti barat malmetre el medi ambient.