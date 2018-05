El futur passa per l’energia que ve del sol

El Renova Fotovoltaica, una de les novetats que incorpora el programa Renova 2018, atorga un ajut directe del 40% del cost de la instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb un màxim de 20.000 euros, de manera que en lloc de subvencionar la venda de l’energia fotovoltaica que s’injecti a la xarxa, el programa fomenta el fotovoltaic amb un ajut directe a la instal·lació.

No hi ha cap dubte que el futur passa per les energies renovables. És aquesta la direcció que porta Europa –a excepció d’Espanya amb el seu impost al sol– i és la que s’ha de seguir a Andorra, sobretot perquè som un país molt depenent de l’exterior en matèria energètica i la producció nacional és essencial per anar disminuint aquesta dependència que, tot s’ha de dir, fins ara ha permès gaudir de preus molt competitius pel que fa a les tarifes de les elèctriques.

L’any passat, Europa va instal·lar 8,61 gigawatts (GW) nous, un 28% més que en l’exercici anterior, però, a Espanya tot just es van sumar 135 megawatts (MW), un 1,56% de la xifra total ( un 2,23% si es tenen en compte només els Estats membres de la UE). Alemanya, amb moltes menys hores de sol, va instal·lar 12 vegades més que el veí del sud.

L’autoconsum té molts avantatges. Un d’ells és que l’Estat s’estalvia diners en instal·lacions i producció, però el major benefici de l’energia solar és que és neta, no embruta el medi natural. La majoria de governs estan accelerant la transició cap a una economia baixa en carboni, conscients de la finitud dels combustibles fòssils i dels seus efectes perjudicials per al medi ambient, com a causa principal de l’escalfament global.

Andorra no pot quedar despenjada d’aquesta aposta decidida per les energies verdes. Promoure plaques solars als edificis és una inversió que a la llarga és més rendible que el model actual.