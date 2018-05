Més cotxes en detriment de l’ús del transport públic

El foment del transport públic, el consum responsable o el foment del reciclatge són algunes de les preocupacions que han estat assenyalades en major nombre per les persones que han pres part en l’enquesta del Govern al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

A més, les 137 persones que hi van prendre part en aquesta enquesta van posar en relleu que l’educació i el canvi climàtic són dos dels aspectes més importants per a un país com Andorra.

Els resultats de l’enquesta contrasten amb la realitat quotidiana on l’ús del transport públic és minoritari i en canvi és majoritària l’aposta pel cotxe, normalment amb un únic ocupant.

Les dades de matriculacions de vehicles nous del mes passat ho diuen tot. Mentre que l’increment a Europa no arriba al 10%, a Andorra s’enfila fins el 24%, una dada positiva perquè denota una confiança en l’evolució de l’economia i que és de la satisfacció dels concesionaris.

Alhora la xifra serveix per il·lustrar el relat que a Andorra el transport públic és simbòlic. El desert carril bus que uneix Sant Julià de Lòria i el centre d’Andorra la Vella-Escaldes demostra que ni l’augment del preu dels carburants, ni les campanyes, ni les millores en les línies de bus s’han traduït en un increment notable de l’ús del transport públic. A més s’ha d’afegir que els horaris deixen fora una part de la població que està obligada a fer ús del vehicle privat.

Potser és el moment d’instaurar altres atractius com un major aprofitament de les noves tecnologies i posar en marxa definitivament un bitllet integrat que faciliti més d’un trajecte per a un sol desplaçament. A mesura que hi ha més cotxes circulant per Andorra és fa més necessari potenciar l’ús del transport públic.