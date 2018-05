La importància de millorar la vida quotidiana

El Govern ha validat 28 idees dels ciutadans per als pressupostos participatius, dotats amb 300.000 euros. Es tracta d’una bona iniciativa que permet conèixer de primera mà aquells aspectes de la vida quotidiana de la població que més preocupa, alhora que la iniciativa permet als ciutadans sentir-se partícips d’una decisió que pertany a l’administració. Com en anteriors ocasions la majoria de propostes estan relacionades amb la mobilitat, el trànsit o l’urbanisme. S’ha de destacar que la ciutadania considera que l’hospital està obsolet i reclama que es millorin les seves instal·lacions, el que suposa un toc d’atenció als responsables polítics.

Ordenament Territorial va rebre 97 propostes, 28 de les quals s’ajustaven als criteris establerts i, per tant, es poden votar en la fase que es va iniciar ahir. Algunes de les iniciatives van ser descartades perquè són competències que pertanyen als comuns, d’altres perquè superen els 300.000 euros d’inversió i unes altres perquè el Govern ja les té en fase d’estudi.

A banda de l’hospital o la façana del Govern, hi ha bastant coincidència en assenyalar el tram entre les rotondes del Km 0 i la Dama de Gel, com un dels punts negres pel que fa a la congestió del trànsit, especialment en hores puntes. Realment es tracta d’una zona conflictiva malgrat que són pocs els metres que separen les dues rotondes.

Aquests pressupostos participatius han de servir també perquè l’Executiu detecti els punts que són més propers als ciutadans i que són susceptibles de reformar per millorar la qualitat de vida. De les opinions i de les propostes es poden extreure conclusions valuoses perquè no sempre les actuacions més costoses i espectaculars són les més apreciades per la gent del carrer.