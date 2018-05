L’excés de velocitat i els seus efectes col·laterals

Diuen alguns experts que els punts negres a les carreteres no existeixen, sinó que són els conductors amb les seves imprudències els que creen aquests punts negres. Es tracta d’una afirmació una mica arriscada, però està clar que darrera la gran majoria d’accidents de trànsit acostuma a existir una errada humana, i moltes d’elles s’haguessin pogut evitar simplement respectant les normes i el Codi de Circulació.

Un dels mals hàbits més extensos és l’excés de velocitat. Per molt que ho vulguem negar el conductor andorrà té tendència a trepitjar l’accelerador. De fitipaldis hi ha a tot arreu, i a Andorra també.

El Ministeri d’Interior i la Policia intenten que es respectin els límits de velocitat. Els radars són de moment la forma més visible per dissuadir els conductors, encara que aquests aparells a vegades només aconsegueixen una reducció de la velocitat momentània.

Per això, l’àrea de Mobilitat del Ministeri d’Ordenament Territorial vol conscienciar els conductors sobre els perills de conduir amb excés de velocitat, no només per al propi conductor sinó pels danys col·laterals que pot causar en altres usuaris de la via. Per aquest motiu, el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat aquest un concurs que ha de servir per al disseny, redacció i comunicació d’una campanya de seguretat viària centrada en la conscienciació sobre la conducció a velocitats inadequades i les seves conseqüències.

És obvi que la campanya no farà que tots els conductors circulin de manera moderada, però almenys mantindrà viu el pensament que s’ha de ser prudent al circular perquè fer-ho excedint la velocitat permesa pot comportar riscos, a vegades irreparables.