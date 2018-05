El Superior tomba la mútua del Comú d’Escaldes

El Comú d’Escaldes-Engordany es troba davant d’un important problema després de la sentència de la sala administrativa del Tribunal Superior, que deixa sense efectes la mútua dels agents de circulació creada l’any 2014 amb l’objectiu d’equiparar els drets de tots els funcionaris de la corporació, encara que sempre envoltada de polèmica, i que ha estat en un llarg procés judicial, passant pel Tribunal Constitucional.

Els recurrents, diversos agents de circulació, van al·legar que l’ordinació que va utilitzar la corporació per crear la mútua contravenia l’article 36 de la Llei dels agents de circulació comunals que «obliga els comuns a contractar unes pòlisses d’assegurança per cobrir la retribució íntegra del salari en cas de baixa per accident laboral o per malaltia professional i prohibia la repercussió del cost d’aquestes assegurances en els agents». En canvi els dirigents comunals sempre han defensat que han actuat correctament i seguint els dictats del departament jurídic.

La creació de la mútua corresponent a la baixa per accident laboral es va fer per equiparar els drets de tots els funcionaris, ja que va ser suprimida la complementària de malaltia per a tots els treballadors i el comú argumenta que no vol que un col·lectiu determinat tingui privilegis.

La sentència del Superior deixa en una situació delicada la corporació escaldenca, ja que la petició dels agents de circulació inclou el retorn de les quantitats que s’han retingut per a la mútua.

De moment es desconeixen quines són les intencions del comú, que guarda un escrupolós silenci. El que sembla bastant clar és que la corporació està obligada a doner compliment a l’article 36 de la Llei dels agents de circulació comunals».