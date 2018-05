La lluita contra la discriminació per qüestions de gènere

El ministeri d’Afers Socials segueix fent passos endavant per lluitar contra la discriminació per motius de gènere. E titular de la cartera, Xavier Espot, i la cap de l’Àrea d’Igualtat, Mireia Porras, van informar ahir dels avenços que s’estan duent a terme per tal de reduir els casos i millorar l’atenció a la ciutadania. Així, la futura llei d’igualtat inclourà un règim sancionador i dotarà els tècnics d’eines de tutela judicial per tal que puguin actuar en cas de detectar un cas de discriminació.



Segons les dades fetes públiques ahir pel Govern en una roda de premsa, l’any passat es van denunciar dos casos de dues persones transgèneres que van ser descriminades en l’àmbit laboral: una patia assetjament i l’altra no trobava feina. Una xifra que, a parer del ministre, és inferior a la real però que els casos encara no arriben al servei. Cal, doncs, incidir en la consciència de la població en general –no només en el col·lectiu LGTBIQ– per tal que els casos de discriminació surtin a la llum i així desapareguin. Amb l’objectiu d’aconseguir-ho, el Govern engegarà properament una campanya publicitària de sensibilització.



Aquest acte, però, no serà suficient per aconseguir un canvi de mentalitat. Com sempre, el punt més important on actuar és l’escola. El respecte i la responsabilitat de denunciar en cas de detectar discriminació és quelcom que cal explicar des de petits per tal d’integrar el missatge. En aquest sentit, el Govern començarà aquet estiu a formar als docents perquè tinguin eines si es troben davant de casos de discriminació o bullying. Tot plegat ha de permetre reduir les situacions de discriminació per raons de gènere i alhora fer augmentar les denúncies perquè els casos que surtin a la llum permetin aturar-ne de futurs.