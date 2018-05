El turisme creix però menys del que s’esperava

Andorra ha rebut durant la temporada d’hivern un 1,1% més de turistes que l’exercici anterior, el que suposa la visita de 1,4 milions de turistes. La xifra, tot i ser positiva, no arriba al creixement del 2% pronosticat per Turisme abans de la temporada. Tal com va posar en relleu el ministre Francesc Camp, l’augment de turistes serà cada vegada més moderat, ja que ja s’ha assolit un creixement sostingut en el temps. El nou objectiu és ara l’increment de les pernoctacions, és a dir, que aquells que visiten el país també es quedin a dormir i que, alhora, consumeixin més.



Més enllà de les xifres i les estimacions de creixement caldrà, doncs, apostar per l’experiència de venir al Principat i ajudar a comerços i hotels a oferir un bon servei amb el personal qualificat que constantment reclamen per tal d’incentivar el visitant no només a gastar, sinó també a tornar. Els darrers anys ja s’ha apostat per organitzar espectacles i esdeveniments que ajudin a donar a conèixer Andorra al món i a portar gent d’arreu. S’aposta també per obrir el mercat i consolidar-lo més enllà de França i Espanya.



Per seguir apostant en aquesta línia, però, caldrà apostar de veritat per un recinte on poder dur a terme espectacles o concerts. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, així ho recorda en cada ocasió en què en té la oportunitat. El gran exemple és el Cirque du Soleil que cada estiu obliga a tancar durant mesos el pàrquing del Parc Central. També el ministre Camp en va parlar ahir opinant que, encara que no creu que sigui una necessitat immediata, està sobre la taula la construcció del famós recinte multifuncional. Cada vegada, però, sembla més evident la necessitat de disposar d’un espai suficientment gran per apostar pels espectacles sense haver de perdre places d’aparcament al centre de la capital.