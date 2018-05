Rebaixa de la tensió entre els docents i el Govern

Els professors i el Govern han arribat finalment a un acord. El col·lectiu i l’Executiu han donat per tancat el procés de negociacions de la nova llei d’Educació acceptant un punt mig en diverses de les qüestions més polèmiques. De fet, la principal notícia del tancament de les negociacions és que els docents podran jubilar-se als 60 anys, tal com havien demanat, cobrant el 60% del salari. Aquesta és la principal notícia perquè en la resta de punts que hi havia sobre la taula la decisió final no s’ha mogut gens o ben poc del que el Govern ja havia anunciat. El ministeri no ha cedit més del que ja va anunciar a la premsa fa unes setmanes. Així, ha decidit incloure les vacances d’estiu per llei, però no els períodes de descans lectiu com demanava el sindicat. Tampoc s’ha flexibilitzat més del que ja s’havia anunciat l’obligatorietat dels eventuals de tenir només una feina i la línia vermella es manté en els contractes d’un any amb el ministeri.



Amb tot, el fet de permetre la prejubilació, de no ser tan estrictes amb l’exclusivitat com ho és la llei de la Funció Pública amb la resta de funcionaris i de fixar per llei com a mínim les vacances d’estiu ha permès a l’Executiu no només rebaixar la tensió amb un dels col·lectius més nombrosos de l’administració, sinó també tirar endavant una nova llei que podria estar aprovada abans de finalitzar la legislatura.



La vaga de dos dies que van protagonitzar els funcionaris el mes de març passat va posar en evidència que la relació entre professors i Executiu no passava pel seu millor moment. Una tensió que podia perjudicar els resultats electorals dels demòcrates. Finalment, però, els taronges han sabut readreçar la relació amb el col·lectiu o, si més no, amb una part important dels afiliats al Sindicat d’Ensenyament Públic.