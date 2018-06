Adeu a les barreres del ‘tax free’

El tax free amb Espanya deixarà de tenir mínims amb tots els països que no formen part de la Unió Europea. És a dir, tots els compradors extracomunitaris podran estalviar-se l’IVA en tots els productes que adquireixin a Espanya. Fins ara, això es podia fer només en aquelles compres superiors a 90,15 euros. La novetat, prevista en els pressupostos espanyols, té com a objectiu fomentar el comerç a l’Estat veí. Els comerciants espanyols calculen que ingressaran 120 milions d’euros més gràcies a l’eliminació del mínim de compra.



Els que segur que no veuen un increment de les vendes amb la nova mesura espanyola són els comerciants del Principat. El comerç és, de fet, el sector que més dificultats està tenint per recuperar-se dels anys de crisi. Els mateixos professionals insisteixen en recordar que l’augment de turistes no s’ha traduït encara en més vendes. Des de fa temps, el diferencial de preu que en anys anteriors servia com a reclam de compra per als turistes, ha deixat d’existir. Ara la diferència en la majoria de productes és tan mínima que és imperceptible i els comerços no han sabut trobar un nou reclam prou atractiu per no notar la baixada de les vendes.



A tot plegat cal sumar-hi l’arribada de les compres per internet i, ara, l’eliminació d’un preu mínim per poder estalviar-se l’IVA. És clar que els residents podran trobar productes iguals que a Andorra però que amb el tax free els sortiran molt més barats que si els compressin directament al Principat, amb una rebaixa que en molts dels casos serà del 21%.



Es fa evident ara encara amb més intensitat la necessitat de buscar un nou atractiu per incentivar les compres. Entre les solucions, una fa ja temps que s’apunta: trobar personal qualificat. Una demanda reiterada pels comerços que volen quotes per contractar personal preparat.