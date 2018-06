El futur d’Arcalís deixa de pintar-se amb negre

Saetde ja mana a Secnoa, la societat que gestiona l’estació d’esquí d’Ordino-Arcalís. Es tracta d’un canvi d’accionaritat històric que dona un respir a la mateixa societat, al comú i a tot un país que té en la neu un dels principals motors econòmics.

El primer pas per materialitzar aquest canvi ha estat l’entrada de Joan Viladomat com a nou president de Secnoa. El gran repte és el pla director per aconseguir que Secnoa deixi de ser una societat deficitària crònica i comenci a tenir números blaus. El pla per reflotar el domini preveu un cost total de 23,4 milions d’euros. D’aquests, el 76% es vol destinar a remuntadors i canons de neu. Concretament, 13,3 milions d’euros s’invertiran en renovar remuntadors (59%) i 3,8 milions d’euros (17%) a la creació de neu artificial. El restant es distribueix en inversions per a la reordenació del peu d’estació (6%), edificis (14%), mesures ambientals (1%), pistes (3%) i una petita part al control d’accés (percentualment és menor a un 1%).

Saetde, amb el 76% de les accions, ha de comandar aquest pla. Han estat anys difícils per a l’estació i per al Comú d’Ordino, i és important destacar que el domini continuarà estant en mans andorranes, expertes en el negoci de la neu, i que darrera no hi ha cap projecte immobiliari que faci témer un greu perjudici paisatgístic i medi ambiental a Arcalís.

El futur d’Arcalís passa necessariàment per la millora de les instal·lacions. El comú ha estat fins ara l’aval amb diner públic que ha permès la supervivència del domini esquiable amb un gran sacrifici de tots els ordinencs. Però Arcalís és país, per això la reforma dels accessos per carretera és fonamental com també ho és el telecabina que ha d’unir l’Hortell amb la Coma a partir de la temporada vinent.