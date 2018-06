El futur incert de la marca Grandvalira podria restar turistes

El futur incert de la marca Grandvalira comença a generar dubtes més enllà de les nostres fronteres. Ian Archer, director de Neilson, un dels principals operadors turístics britànics, reconeix que la marca Grandvalira és molt coneguda al Regne Unit i que poder-la mantenir és important per als turistes. També des del Govern mostren preocupació. De fet, el ministre de Turisme, Francesc Camp, va assegurar en declaracions a aquest rotatiu que el trencament de Grandvalira el preocupa més que el Brexit. També els cònsols de Canillo i Encamp han dit en diverses ocasions que volen mantenir la marca.



Sens dubte, el trencament entre Saetde i Ensisa és una qüestió rellevant per al país que ha sabut vendre molt bé una marca conjunta entre dues grans estacions fora de les fronteres. Hauria de ser imprescindible mantenir el nom i, amb això, la comercialització d’un forfet que permeti esquiar a les dues estacions més enllà de les desavinences entre les dues societats o les estratègies comercials que tingui cada part. Malgrat això, Joan Viladomat, accionista majoritari de Saetde i nou president de Secnoa, va deixar clar la setmana passada que la separació és el final de Grandvalira. En aquest sentit, Viladomat va apuntar la idea de crear un forfet únic de país que servís per qualsevol dels espais esquiables d’Andorra.



Sigui com sigui, el que es fa evident és que els turistes necessiten respostes i les necessiten quan abans millor. Segons van apuntar des de l’operador turístic Neilson, que la marca desaparegui no ha de ser un problema sempre i quan s’informi amb temps als interessats. Per això, demanen que durant l’estiu es concreti el futur i el producte que s’oferirà per explicar la situació. Del contrari, auguren que el trencament podria tenir impacte en el nombre de visitants.