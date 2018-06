L’accés directe als anticonceptius d’urgència

Rectificar és de savis, o això diuen. I ahir el Govern es va aplicar la dita, malgrat que no per iniciativa pròpia. La pressió que les associacions de dones han fet els darrers dies a l’Executiu perquè la pastilla de l’endemà es pugui vendre sense recepta mèdica ha donat els seus fruits. Ahir el Govern va rectificar i a partir d’ara les farmàcies podran subministrar anticonceptius d’urgència sense demanar la prescripció mèdica, una casuística que, de fet, el propi prospecte del medicament ja preveu.



Cal tenir en compte que un dels aspectes més importants perquè la pastilla sigui eficaç és que es prengui quan abans millor. Un fet que podia quedar afectat fins ahir quan, en recórrer a una farmàcia per adquirir la pastilla, l’especialista informava a l’usuari que primer havia de dirigir-se a urgències per obtenir la recepta.



L’excusa de l’Executiu va ser ahir que la necessitat de prescripció mèdica es va decidir l’any 2000, quan a Espanya també es va imposar aquest requisit. A l’Estat veí, però, la norma es va abolir al cap d’uns anys, mentre que al Principat no s’havia tornat a revisar fins ara, quan les associacions han posat el crit al cel.



Tot plegat ha acabat amb una regulació de fàcil solució, que amb l’enviament d’una nova circular a les farmàcies s’ha arreglat en qüestió de dies. Malgrat això, la problemàtica ha posat sobre la taula de nou que Andorra està encara lluny de la modernització en temes de salut sexual i reproductiva si es compara amb altres països com són França o Espanya. Sense entrar en temes de gran polèmica com és la despenalització de l’avortament, com a mínim el Govern s’hauria de plantejar, tal com demanen les associacions, que la llei del medicament, que data del 1977, es revisés perquè incidències com la dels darrers dies no es tornés a repetir.