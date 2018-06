Quan els diners públics es mereixen una confirmació

Després de tres anys d’espera judicial, la Batllia ha confirmat que la sentència del Tribunal Superior (TS) en relació al complement salarial de gestió de l’acompliment (GAdA), que va executar l’antiga corporació de la capital dirigida per Jordi Minguillón el novembre del 2015, està mal executada. Ni l’aute ni la sentència obliga a pagar el GAdA als treballadors, sinó que apunta que la reducció del coeficient del 10% que es va dur a terme entre l’any 2008 i 2009 no es podia fer de forma generalitzada per a tots els treballadors i s’havia d’aplicar de forma individualitzada. Si la corporació he de tornar els diners que no s’han abonat des del 2010 a 177 treballadors, s’estaria parlant d’una xifra al voltant d’un milió d’euros.

El GAdA sempre ha estat conflictiu, des del moment en què va ser aprovat ja que es tracta de compensacions als treballadors per la feina ben feta en base uns criteris subjectius que a vegades poden ser molt discutits.

El TS va donar la raó, el 2015, al Sitca sobre la revisió a la baixa del GAdA dels anys 2008 i 2009 efectuada pel Comú d’Andorra la Vella. El Superior va confirmar la sentència del Tribunal de Batlles del 2013 que va anul·lar l’acord adoptat per la junta de govern en què s’establia una reducció del 10% de forma generalitzada a tot el personal, a excepció dels assalariats als quals se’ls havia donat un insuficient. Conxita Marsol, ja en el càrrec, va anunciar que no podia complir la sentència per una qüestió legal i jurídica, ja que l’anterior equip comunal ho havia executat, encara que incorrectament segons la recent sentència.

Com s’al·lega des de la corporació, malgrat que hi ha la total certesa que s’acabarà pagant, l’obligació quan es treballa amb diners públics és tenir la plena confirmació que es procedeix correctament.