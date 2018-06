L’aspiració catalana amb les multes dels andorrans

Fa exactament cinc anys la policia catalana va començar la caça de vehicles amb matrícula andorrana amb l’objectiu de cobrar les multes de trànsit pendents a Catalunya. Una patrulla dels Mossos d’Esquadra es va instal·lar a l’N-142, a la rotonda de Civís, i aturava vehicles amb matrícula andorrana de manera aleatòria; posteriorment els agents comprovaven la matrícula a la seva PDA per saber si el conductor tenia multes pendents. El resultat del nou sistema va sorprendre els mateixos Mossos: gairebé tots els aturats van haver de pagar. El primer dia cap immobilitzat, però molts cobraments amb TPV.

A més, cal destacar que les multes pendents dels conductors que van pagar eren recents... Només dels últims tres mesos. El servidor del Servei Català de Trànsit només tenia en compte les multes acumulades en aquest període.

La mesura es va emmarcar en la directiva europea per acabar amb el problema dels estrangers que no paguen, i en el nou sistema engegat per la Generalitat que permetia identificar els deutors estrangers i obligar-los a pagar a l’instant s’havia de convertir en rutinari.

Sortosament per als conductors andorrans no ha estat així. Segurament per dificultats burocràtiques i de tràmits, més que per falta de ganes. Jordi Moreno, director de la Policia, s’ha referit a la possibilitat que hi hagi un intercanvi d’informació que permeti també a Andorra cobrar les multes dels estrangers. De moment l’opció és inviable, tot i que les autoritats catalanes han insistit en fer possible aquest intercanvi d’informació. La pregunta és com s’ho faria el Govern català per cobrar les sancions dels conductors identificats.

Està clar que es tracta d’un anhel recaptatori de difícil aplicació i dubtosament legal dins de l’actual marc jurídic.