L’aeroport de la Cambra ja té detractors i defensors

La decisió de la Cambra de Comerç de posar diners per començar a definir la proposta de construcció d’un aeroport al país ha provocat opinions dispars. La més contundent, sense cap mena de dubte, prové de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, que no ha amagat la seva indignació per un projecte que qualifica de «ciència ficció». L’enuig de l’alcalde català és comprensible, doncs ara que sembla que l’arribada del PSOE a la Moncloa ha donat una empenta a les instal·lacions alturgellenques per disposar de l’anhelat GPS, sorgeix la Cambra de Comerç d’Andorra amb una iniciativa que deixaria l’aeroport de la Seu inoperatiu, doncs a ningú se li escapa que sense la participació activa d’Andorra difícilment hi hauran vols que aterrin a Montferrer. La polseguera que ha aixecat la proposta de l’organisme que presideix Miquel Armengol contrasta amb la bona acollida que ha tingut entre les associacions de comerciants del país, i fins i tot del mateix Govern, que qualifica de «positiu» que es destinin 100.000 euros a un estudi que defineixi la viabilitat.

Els responsables de la Cambra de Comerç no han revelat la possible ubicació, encara que hi ha qui reté en la memòria que no fa gaire temps es parlava de Grau Roig. Mentre els comerciants acullen la proposta com una possibilitat per captar un turisme de major poder adquisitiu, caldrà veure com és la reacció d’altres col·lectius si el projecte agafa forma i es veu com un compromís real. No es pot obviar la forta oposició que té la construcció d’un heliport, així que un aeroport dins de territori andorrà no sembla una proposta fàcil per recollir un ampli suport.

De moment la iniciativa es troba en una fase embrionària, però és segur que se sentirà parlar molt d’aquest aeroport que res té a veure amb el de la Seu.