El significat d’acollir un infant de la Gavernera

El centre de la Gavernera compta amb només tres famílies dins la borsa d’acollida, un nombre insuficient per cobrir les necessitats dels infants, i unes altres cinc ja estan acollint, segons destaquen els professionals que hi treballen. Els anuncis promocionals que han dut a terme últimament han ajudat a incrementar l’interès de les famílies del país però no prou. El nombre de persones interessades en ajudar als petits és important no només per poder donar una sortida a aquests infants, sinó també per poder escollir i adequar cada acollida a les necessitats dels menors.



Per incrementar el nombre de famílies cal, sense cap dubte, fer arribar la informació a la població que, en la majoria de casos, desconeix el que significa acollir i les diferències que hi ha amb adoptar. És important tenir clar que es tracte de menors que han patit des de poca atenció a maltractaments físics i que, per tant, han tingut una vida difícil des de ben petits. Sovint això també significa una relació complicada amb els seus pares biològics que, en algunes ocasions, fins i tot boicotegen l’acolliment d’una família. En aquest sentit, els psicòlegs recorden que acollir un infant vol dir també adoptar el seu sistema familiar, ja que els pares, més tard o més d’hora, recuperaran la custòdia dels fills.

També hi ha altres aspectes de l’acollida que es desconeixen com ara que les despeses econòmiques del menor estan totalment cobertes.

Per tot plegat, es fa necessari dotar de més recursos el centre per a una correcta difusió del que representar ajudar als infants que es troben en aquestes situacions. Perquè malgrat tots els inconvenients i les dificultats que se’ns poden acudir, de ben segur que hi ha moltes famílies disposades a permetre que aquests menors creixin en un entorn més fàcil, que de ben segur també els ajudarà a tenir una vida adulta més plena.