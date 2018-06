El GAdA deixa ferit el sindicat de treballadors del comú

El darrer aute de la Batllia que insta el Comú d’Andorra la Vella a executar la sentència del Tribunal Superior i, per tant, a abonar el GAdA (complement salarial de la gestió de l’acompliment) als funcionaris ha obert un cisma dins del Sitca. El 2013 el Superior va determinar que la rebaixa global del 10% del GAdA 2008-2009 que havia fet la corporació no estava ben aplicada perquè s’havia d’haver fet de manera individualitzada a cada treballador, departament o servei, per tal d’assegurar un criteri equitatiu entre funcionaris. Dos anys més tard, i a les portes d’unes eleccions, l’equip de Govern encapçalat per Minguillón va decidir executar la sentència notificant a cada treballador l’aplicació del coeficient corrector. El personal, però, no hi va estar d’acord i el Sitca va presentar un incident d’execució. Ara ha arribat l’aute que confirma que l’execució feta per Minguillón no va ser correcta.

Con que l’aute no és ferm la corporació ha decidit recórrer tot i tenir el convenciment que s’acabarà pagar. Es pot entendre la decisió de l’equip de govern d’anar fins el final, però sobta que el sindicat dels funcionaris s’hagi alineat des d’una postura dòcil amb les tesis del comú.

La primera conseqüència és que el Sitca arriba avui trencat a la seva assemblea. La secretària i la tresorera de l’organització van presentar aquest dimarts la dimissió, que no va ser acceptada per la presidenta, un fet que sorprèn.

Un sector important dins del sindicat i dels mateixos treballadors argumenta que s’ha de defensar el pagament per poder corregir a l’alça els salaris que estarien afectats des del 2010 ja que entenen que aquest pagament és ineludible per molt que la corporació esgoti la via legal, i tenint en compte que la mateixa cònsol ha reconegut que s’han de fer efectius aquests pagaments.