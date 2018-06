Creure en un país que aposta de veritat per la bicicleta

Una cinquantena de biciletes elèctriques estaran repartides per 14 punts de càrrega a totes les parròquies (cinc a Andorra la Vella, quatre a Escaldes-Engordany, i un a les localitats de Canillo, Encamp, la Massana, Ordino i Sant Julià de Lòria. Es tracta de Cicland, una aposta valenta per a un mitjà de transport que a Andorra encara no està gens consolidat.

Es tracta de bicis compartides que es podran utilitzar mitjançant abonaments o bé amb pagaments fraccionats que, a priori, semblen excessius per captar l’atenció d’aquells que apostin per la bicicleta com a mitja per traslladar-se per Andorra. També cal comprovar quin és l’ús que se’n fa en parròquies que no siguin de la vall central. Encara que en una enquesta recent el 64% de la població està interessada en utilitzar un servei d’aquest tipus, aquest sembla un percentatge força optimista tenint en compte la forta implantació del vehicle privat que hi ha a Andorra.

Malgrat les evidents dificultats que té una iniciativa com Cicland, s’ha d’aplaudir i donar suport. Tot el que sigui una alternativa als cotxes i la seva contaminació mereix una oportunitat per intentar capgirar aquesta creença tan implantada que Andorra no és país per a bicicletes. El clima i el desnivell són dos dels obstacles que s’apunten en contra de la bicicleta. Cal recordar, però, que des de l’ACA es defensa que Andorra pot convertir-se en un país de ciclistes, però per aconseguir-ho cal un esforç important. L’any 2015 l’entitat feia un seguit de recomanacions per aconseguir el repte, però l’any passat denunciava que més de la meitat d’aquestes accions no van ser tingudes en compte per les diferents administracions, com poden ser els comuns o el mateix Govern, especialment un pressupost per a un pla de foment de l’ús de la bicicleta.