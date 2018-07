Les bones expectatives gràcies al Cirque du Soleil

El circ ha omplert, un any més, els carrers de turistes en temporada baixa. Organitzadors, comerciants i hotelers coincideixen en celebrar l’èxit de l’esdeveniment que visita el Principat des del 2013. D’opinions n’hi ha per tots els gustos i la nova aposta de l’equip del Cirque du Soleil amb l’espectacle Diva ha agradat a alguns i decebut a uns altres. El que està clar, però, és que crida la gent a passar un cap de setmana el Principat. L’oferta de paquets d’estada més espectacle i fins i tot sumant una visita a Caldea ha agradat al públic i comença a consolidar-se.

El que sembla també cada cop més evident és que el país necessita d’un recinte multifuncional per seguir apostant per aquests tipus d’esdeveniments. La pèrdua de les places de pàrquing del parc central ja ha sigut objecte de queixes en diverses ocasions i el problema sembla persistir. En aquest sentit, el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va deixar clar en declaracions a la premsa que el circ i la capital no han de perquè anar agafats de la mà, donant a entendre que de trobar una millor ubicació o de construir-se el recinte en una altra parròquia, l’esdeveniment podria moure’s.



Sigui com sigui, l’èxit de convocatòria que es repeteix any rere any i que ajuda a holers i comerciants en una època més difícil per Andorra fa evident la necessitat d’un espai especial. A l’espera de les xifres finals, tot fa pensar que un any més el nombre de visitants del país serà de desenes de milers de persones, malgrat que enguany l’espai per a entrades gratuïtes s’ha reduït i les de pagament s’han encarit. Aquest augment de turistes juntament amb els que també comporten altres esdeveniments esportius com per exemple la Vuelta fa que no hi hagi dubtes sobre la necessitat de seguir apostant per la companyia i garantir la seva continuïtat.