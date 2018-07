El valor de les enquestes del CRES

La darrera enquesta política del CRES dona la victòria electoral al PS, amb una diferència d’un 2,2% respecte a DA en intenció de vot. Un titular sorprenent tenint en compte el resultat dels darreres comicis en els quals el PS només va aconseguir tres consellers generals. Amb tot, l’afirmació perd força quan es coneix que només han participat en el sondeig 400 andorrans i que el 43% dels enquestats encara no té decidit a qui votarà. Cal, doncs, replantejar la tasca i ampliar el nombre de participants perquè el resultat sigui més fidedigne. Amb tot, l’altre problema de les enquestes és ben conegut: la gent que prefereix mentir. El votant que se sent més a gust donant suport ideològicament a la dreta acostuma a no desvetllar el seu vot, el que fa que el dia de les eleccions els percentatges finals canviïn. De moment, segons l’enquesta, els liberals serien els grans perjudicats de les eleccions passant d’un 27,68% de suport electoral a només un 13,4%.



Destaca també que els ciutadans segueixin suspenent la gestió del Govern demòcrata però que, en canvi, el seu líder, Toni Martí, sigui el polític més ben valorat per part dels enquestats i el socialdemòcrata Pere López quedi en tercer lloc, per darrera de Jaume Bartumeu.

Sumat a la poca representació de les dades, hi ha els moviments preelectorals de les darreres setmanes, que compliquen definir l’escenari dels propers comicis generals. Caldrà veure quina estructura agafa cada parròquia després de l’aprovació per part dels partits del pacte PS-L’A i si la fractura dels liberals al consell general passa comptes a Jordi Gallardo. A més, la marxa dels cinc exliberals també ha obert la porta als d’UL i els massanencs a poder-se presentar a nivell nacional. I del resultat de DA en dependrà molt qui serà finalment la nova cara visible del partit, ja que Xavier Espot encara no ha donat el «sí» oficial.