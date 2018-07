Aposta per a la reinserció dels presos

El ministre Xavier Espot va anunciar ahir un nou conveni amb una empresa que permetrà als presos entrar al mercat laboral. En aquest cas, la feina requereix que els reclusos hagin de sortir de la presó perquè la feina s’ha de fer a l’exterior. Això permetrà que, en els casos que sigui possible i més enllà dels que ja tenen aquest règim, els presos puguin estar en semillibertat. A més, el titular de la cartera d’Afers Socials, Justícia i Interior va anunciar que la intenció és seguir signant acords amb empreses del país perquè els reclusos tinguin l’opció de treballar mentre estan tancats.



Els dos convenis signats fins ara ofereixen, a més d’un lloc de feina, formació específica per poder-la dur a terme, el que ajuda als presos a exercitar la ment i, en alguns casos, també la força física que la feina requereixi. En aquest sentit, i vista la importància de la iniciativa, Espot va aprofitar la roda de premsa d’ahir també per fer una crida a altres empreses que es vulguin unir al projecte amb l’objectiu de «resocialitzar els presos».



Una clara aposta del ministre Espot que va més enllà del càstig imposat a través d’una sentència judicial amb pena de presó i contempla la necessitat de reinserció d’aquestes persones. Mantenir el contacte amb el món exterior i aprendre una nova professió és, sense dubte, una opció perfecte per als reclusos que tenen la mirada fora de les parets del centre penitenciari perquè puguin refer la seva vida un cop complerta la condemna. És important tenir clar el perquè de les presons i buscar una alternativa de futur per a les persones recluses. És a dir, no apartar-les de la societat com un problema, sinó ajudar-les a conviure i progressar. Afectivament, tenir una feina digna i remunerada és una eina clau perquè les persones privades de llibertat ajudarà a facilitar la reinserció.