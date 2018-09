Cap a l’Administració electrònica total

El futur passa per la digitilzació i les noves tecnologies. Negar-ho és quedar-se ancorat en el passat i no avançar cap el futur. Quan l’Administració central va crear el Servei de Tràmits es va tractar d’una petita revolució que s’ha consolidat i que ha rebut l’aplaudiment dels ciutadans, molt reticents a què se’ls faci perdre el temps per resoldre afers amb les administracions.

L’experiment va funcionar, i de seguida els comuns s’hi van apuntar per agilitzar les demandes dels veïns que han vist com és possible acabar amb les cues i amb la temible frase de «torni vostè demà».

Andorra es vol assimilar cada cop més al model administratiu e-Estonia que proposa una tramitació cent per cent online, entre altres aspectes. Aconseguir que la meitat dels tràmits administratius es facin de forma virtual és un pas important..

Durant el 2015 es van realitzar 128.000 tràmits (112.000 des de Govern i 16.000 des dels comuns). Documentacions com la renovació dels permisos de conduir o del passaport (no la recollida), així com la llicència de pesca o caça o l’adquisició del forfet extraescolar d’esquí ja es poden fer de forma virtual.

Ahir el Consell de Ministres va aprovar la Llei de modificació del Codi de l’Administració. La principal novetat és que les empreses, les autoritats i els treballadors públics només es podran relacionar a nivell d’administració de manera telemàtica, tot i que hi haurà un període d’adaptació de dos anys, mentre que els particulars tindran dret a escollir si volen fer-ho telemàticament o de forma presencial.

Com es va explicar des de l’Executiu, l’objectiu és regular i fomentar la utilització de les noves tecnologies entre les diferents administracions i els ciutadans, facilitant i simplificant-ne la relació entre ells. No es pot anar contra el futur, i aquest és un clar exemple.