L’aeroport a Andorra, que no es despistin a Madrid

El que va començar com una idea peregrina està agafant forma i va guanyant adeptes. Quan el nou president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, es va referir a la idea de construir un aeroport internacional no van ser gaires els que es van alinear amb la proposta i una gran majoria va pensar que si no és possible un acord per a un heliport, un aeroport és una quimera, sobretot perquè el de referència es troba a la Seu d’Urgell, ben equipat i només pendent d’uns permisos que no arriben.

El primer pas és un informe que avali el projecte. L’està elaborant una empresa filial d’Airbus, una societat que és un referent en el món de l’aeronàutica, la francesa Navbleu. No és el primer cop que es vincula Airbus amb Andorra. Fa tres anys el gegant europeu va mostrar interès en matricular avions a Andorra per l’atractiu fiscal.

El juny passat, Armengol i el vicepresident de Comerç, Ramon Ginesta, es van desplaçar a Tolosa per signar l’acord amb Thomas Lagaillarde, director general de Navblue. L’empresa gal·la és l’encarregada de realitzar l’estudi de viabilitat per a l’edificació d’un aeroport al Principat que compren el procediment d’aproximació d’aterratge-enlairament i radis d’acció dels avions model A319, A320NEO i A321NEO-LR.

Però deixant de banda les dificultats tècniques el gran escull del projecte andorrà serà la ubicació. Serà difícil trobar la ubicació idònia, i encara més eludir algun moviment ciutadà de protesta que s’oposi. Però mentre a Catalunya continuen marejant la perdiu i es deixa passar el temps –i hiverns amb la consegüent repercussió econòmica negativa– la Cambra de Comerç s’endinsa en el treball per donar forma al projecte d’aeroport a Andorra.