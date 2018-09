El nou perfil del contrabandista de tabac

La desarticulació d’una banda de l’est dedicada al contraban de tabac no fa més que confirmar el que ja se sap, el perfil del contrabandista res té a veure amb el de fa uns anys. Actualment es tracta de grups molt professionalitzats i més violents, i per la poca informació que ha transcendit, hi ha una disputa entre bandes rivals de l’est i les integrades per immigrants magrebins, una situació que preocupa molt als responsables policials, ja que no és d’estranyar que aquesta lluita per controlar l’activitat a la frontera francesa derivi en disputes perilloses.

El que està clar és que plantejar la desaparició de l’activitat del contraban és ara per ara impossible. Mentre existeixi un diferencial de preus importants l’activitat seguirà sent lucrativa i l’exposició controlada si no es treballa amb quantitats ingents de tabac que permetin elevar les penes.

El darrers cop policials són una mostra. Els membres de la xarxa amagaven el tabac en l’habitació d’un hotel. D’aquesta manera podien adquirir petites quantitats sense aixecar sospites. En una setmana, i en tres operacions conjuntes entre efectius de la Policia i de Duana andorrana, s’ha detingut a 14 persones per delictes contra l’ordre socioeconòmic –contraban de tabac– i l’ordre públic –associació il·lícita–,amb un total de 11.740 paquets de tabac, d’un valor de 39.581 euros.

Andorra està compromesa en eradicar el contraban, una activitat que molesta i preocupa a les autoritats franceses, espanyoles i de la Unió Europea, que no està disposada a firmar un acord d’associació amb aquesta problemàtica de fons.

Una de les eines és el control i reducció del diferencial de preus que obliguen Andorra a evitar que sigui desmesurat, l’altre és mantenir la pressió policial per espantar aquestes màfies.