Un projecte de llei sense temps per veure la llum

El Govern va presentar ahir el projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida que ha de permetre i regular la pràctica d’aquests serveis mèdics al país. El ministre de Salut, Carles Álvarez, va assegurar que es tracta d’una llei garantista, competitiva i «molt homologable amb l’entorn», i que respecta el dret a la vida en totes les seves fases, tal com estableix la Constitució. En aquest sentit, estableix que els embrions sobrants no podran servir per a la recerca i que s’hauran de crioconservar fins que la dona a la qual anaven destinats arribi als 50 anys d’edat, moment en que s’admetrà la destrucció dels embrions, una situació que ahir no va ser suficientment aclarida.

Es tracta d’un buit legislatiu que s’arrossega al país per motius morals i per l’esquema institucional. Finalment el projecte tira endavant promogut per un ministre que hi creu poc per motius ètics i religiosos i en un context polítics sense cap mena de possibilitat que tiri endavant.

S’ha de valorar la feina que hi ha darrera i que es tracta d’un gest del Govern de DA de mostrar el seu suport a aquestes tècniques que es fan servir en la majoria de països i que no han de comportar cap problema moral si es defineixen bé on estan els límits i es dissenyen els mecanismes de controls adients perquè cap empresa vegi Andorra com un lloc que permeti una escletxa legal.

El ministre va assegurar que no hi haurà cap conflicte amb el copríncep episcopal perquè es respecta totes les formes de vida. El projecte de llei permetrà a l’Executiu afirmar que ha respectat els compromisos, però la llei no té cap possibilitat de contribuir a fer més avançada la societat andorrana i, evidentment, cap empresa farà el pas d’instal·lar-se a Andorra si no està del tot clar el marc legal que es trobarà. I això ja no depèn d’aquest Govern.