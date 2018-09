Els dubtes de les decisions a Sant Julià

El Comú de Sant Julià s’ha vist, un cop més, involucrat en polèmica. La marxa de l’interventor lauredià per voluntat pròpia després de diverses diferències amb les decisions dels responsables comunals tornar a posar el punt de mira a la parròquia laurediana. La gota que ha fet vessar el vas de paciència d’Altimir és el nou projecte per a Naturlandia. La inversió de 400.000 euros per un estudi de viabilitat del nou giny no va convèncer a l’interventor. En total, la construcció de la nova atracció laurediana ha de costar uns cinc milions d’euros.

Altimir hauria donat arguments per no aprovar el suplement de crèdit però la majoria no va fer cas dels consells i va tirar endavant amb la iniciativa. Una última desautorització o menysteniment que ha acabat amb la paciència de l’interventor comunal.

Fins ara, el parc d’atraccions lauredià no s’ha caracteritzat, precisament, per encapçalar idees brillants ni una excel·lent gestió, sinó més aviat el contrari. Caldrà veure com acaba la iniciativa que es posa ara sobre la taula, però no es pot negar que ja des d’un bon inici està sent protagonista de discrepàncies i queixes, probablement més de les que han sortit a la llum fins ara. I és que si per alguna cosa es caracteritza el Comú de Sant Julià de Lòria és per la poca transparència i per la dificultat a l’hora de contactar amb els seus responsables.

Si els líders de la corporació volen demostrar que la marxa d’Altimir es deu a maneres de fer diferents però en cap cas a una mala gestió, caldrà que aquesta vegada siguin clars i expliquin el resultat de l’estudi encarregat. I no que, en la dinàmica a la qual ja ens tenen acostumats, el projecte un dia quedi en un calaix després de perdre els 400.000 euros com ha passat amb la idea del ràfting.