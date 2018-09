La responsabilitat de tenir a les mans la salut dels ciutadans

El desgavell del SAAS segueix creixent. La investigació judicial treballa ja en diferents possibles irregularitats i amb més d’una desena d’encausats. Caldrà veure quines responsabilitats es deriven de la causa judicialitzada i quin paper hi jugaran els polítics de torn. Ahir, després de conèixer la decisió del SAAS d’acomiadar el cap d’urgències per apropiar-se del sistema de triatge, els grups de l’oposició (excepte els liberals) van retreure al Govern que no hagués actuat abans. El titular de la cartera de Salut no només té la responsabilitat de gestionar el sistema sanitari, sinó que també presideix el SAAS. Costa de creure, doncs, que els dirigents governamentals no estiguin al corrent de la gestió de l’òrgan que gestiona l’hospital. I, en cas de ser així, també seria preocupant.



En tot cas, fa anys que el Tribunal de Comptes es fa ressò, com a mínim, d’accions que poden desenvolupar responsabilitats administratives, sinó penals. Els mitjans de comunicació s’han fet ressò en diverses ocasions de les recomanacions del Tribunal de Comptes. El problema és, doncs, conegut des de fa temps. I tot i que és cert que els demòcrates són ara liderant el país i que cal exigir més rigor en la gestió dels diners públics i, sobretot, de l’atenció sanitària, també ho és que la mala gestió del SAAS ja es produïa quan la sanitat era pilotada per altres colors polítics. Cal ser justos i recordar també que el PS va entrar en acció a principis d’any i va interposar una querella pel que qualificaven de possible «trama de corrupció». Amb tot, els informes del Tribunal de Comptes han de servir per quelcom més que per deixar un full en un calaix i la responsabilitat dels representants del poble (de tots) ha de ser, sens dubte, posar ordre i garantir una bona atenció sanitària, més enllà dels retrets i les crítiques polítiques. I cal ser conseqüent amb el que ara es critica i tenir molt clar la responsabilitat que suposa tenir a les mans la salut d’un poble.